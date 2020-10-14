خلال مكالمة هاتفية بينهما عبر كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، عن اهتمام موسكو وأنقرة بتطوير التعاون في مكافحة فيروس كورونا.



وكشف بيان عن الكرملين أنه أثناء مكالمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان ، "تمت الإشارة إلى وجود اهتمام مشترك بالتعاون في مكافحة عدوى كورونا، بما في ذلك في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات".



وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على إصدار توجيهات للجهات المعنية في كلا البلدين بهذا الصدد.