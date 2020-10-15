أعلن بنك الجزائر، عن تمديد التدابير الاستثنائية لفائدة المؤسسات المتضررة من أثار كوفيد 19 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 بهدف تخفيف تداعيات وباء كورونا على القطاع الاقتصادي الوطني وضمان المتطلبات الأساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي.

وأوضح البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية التي اتخذها بنك الجزائر بتاريخ 6 أفريل 2020، في إطار التعليمة 05-202 قد تم تمديدها إلى غاية السنة الجارية.

وأضاف أن هذه التدابير تتعلق بتخفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة البنوك وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأمان وكذا تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19، مع ضمان مواصلة التمويلات للزبائن المستفيدين من تأجيل تسديد القروض أو إعادة جدولتها.

هذا وأكد بنك الجزائر أنه سيواصل تتبع تطور الوضع الصحي وتأثيره على المؤسسات الوطنية، مضيفا أنه سيتخذ عند الحاجة القرارات المناسبة لضمان السير الحسن للاقتصاد الوطني.