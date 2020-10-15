أدانت محكمة الجنح للدار البيضاء بالجزائر العاصمة اليوم الخميس الناشط فضيل بومالة بدفع غرامة تقدر بـ 50000 دج عن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح مع تبرئته من تهمتي إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الأضرار بالمصلحة الوطنية مع رد المحجوزات.

وكانت ذات المحكمة التمست في 8 أكتوبر الجاري سنتين حبسنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق الناشط بومالة لنفس التهم.

وكان فضيل بومالة وضع في 14 جوان الماضي تحت النظر قبل أن يطلق سراحه في 18 من نفس الشهر و برمجة محاكمته في 2 جويلية الماضي قبل أن تتأجل لعدة مرات.