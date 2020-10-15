أصدرت السلطات الولائية لمعسكر مساء أمس الأربعاء، قرارين ولائيين يخصان وقف نشاط مؤسستين مختصتين في استغلال المناجم بسبب مخالفة التنظيمات المرتبطة بالشروط البيئية، حسبما علم اليوم الخميس لدى خلية الإعلام للولاية.

وقد قرر والى معسكر عبد الخالق صيودة، توقف نشاط مؤسستين مصنفتين خاصتين تقومان باستغلال منجمين للكلس ببلدية فروحة وذلك بسبب عدم احترامهما للشروط القانونية في مجال البيئة والتي تؤثر سلبا على المحيط القريب بمكوناته البشرية والحيوانية والطبيعية.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم توقيف نشاط المؤسسة الأولى بسبب عدم القيام بالرش الدوري للمنشآت الذي يضمن التقليل من الغبار المنبعث حول المنجم وعدم صيانة التجهيزات الخاصة بعملية الرش وعدم رفع النفايات الخطرة من محيط المنجم مثل العجلات المطاطية والزيوت المستعملة.

وتم توقيف نشاط المؤسسة الثانية، يضيف ذات المصدر، لعدم رفع المنتوج المخزن وعدم رفع النفايات الهامدة الناجمة عن عمليات الاستغلال.