أعلن نادي العين السعودي، الصاعد حديثًا للدوري المحترفين، تعاقده مع لاعب جزائري جديد، سبق أن ارتدى قميص إنتر ميلان الإيطالي.

ورحب العين، عبر حسابه الرسمي "تويتر"، بنجمه الجزائري سفير تايدر، بمقطع فيديو مميز، يحتوي على أهدافه ومهاراته واحتفالاته، وأكد خلاله بأنه محارب وقيادي وخبير.

تايدر صاحب الـ 28 عاما، لاعب دولي جزائري يلعب كصانع لعب ومحور، وسبق له تمثيل أندية غرونوبل الفرنسي وبولونيا وإنتر ميلان بإيطاليا، وساوثهامبتون الإنجليزي، ومونتريال إمباكت الكندي.

ولعب تايدر مع الأندية التي مثلها، 285 مباراة، وسجل 40 هدفًا وصنع 31 آخرين. وأبرز مشاركات تايدر مع المنتخب الوطني، في تصفيات كأس العالم 2018، بالإضافة للعب في مونديال 2014، وكأس أمم إفريقيا 2015.

وتواجد تايدر مع الخضر في 46 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين.