تمكنت مصالح الأمن الوطني لأمن دائرة مشدالة بشرق مقر ولاية البويرة من توقيف شخصين من بينهما فتاة في قضية تزوير الأوراق النقدية وترويجها وحجز سلاح ناري خلال عملية تفتيش

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية البويرة ، بعد ورود معلومات عن نشاط مشبوه لفتاة وشريكها، تم وضع خطة محكمة أين تم توقيف فتاة تبلغ من العمر26 سنة وتفتيش مركبتها أين تم العثور على مبلغ مالي 222000دج من فئة 2000 دينار مزورة بعد فحصها إضافة إلى رخصة السياقة المزورة. وبعد تمديد العملية ، تم تفتيش منزل المعنية أين عثر على سلاح ناري من الدرجة السادسة بندقية صيد غير مرخصة ولا تحمل رقم تسلسلي صرحت أنها ملك لزميلها ، أين تم توقيفه وفتح تحقيق .

وبعد استكمال الإجراءات وجهت لهما ثلاث تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور و حيازة سلاح ناري و التزوير في محررات إدارية حيث تم عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة.