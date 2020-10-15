حدد الناخب الوطني جمال بلماضي، ثلاثة أهداف يريد تحقيقها، بعد التعادل الايجابي الذي حققته تشكيلته أمام المكسيك 2-2، على أرض لاهاي الهولندية. الأهداف الثلاثة التي يريد تحقيقها بلماضي خلال العامين القادمين، سيتزامن مع نهائيات مونديال قطر 2022.

وتحدث الرجل الأول في الطاقم الفني لـ "الخضر"، في رده على سؤال وجه له من الإذاعة الجزائرية، بخصوص الأهداف التي يسعى للوصول إليها في المستقبل القريب، مؤكدا أنه يبحث عن بطاقة التأهل إلى البطولة الإفريقية، كأس أمم إفريقيا. وقال في هذا الصدد: "أولا وقبل كل شيء يجب علينا ألا نستبق الأحداث، علينا التركيز على ضمان ورقة تأهلنا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون، وهو الأمر الذي لم نحققه حتى الآن".

وواصل: "لدينا مباراتان مهمتان أمام زيمبابوي ذهابا وإيابا، إن فزنا بهما فسنكون قد ضمنا تواجدنا في المحفل القاري، وبعدها سنعمل على تكرار نفس الإنجاز الإفريقي الذي حدث في مصر، ولم لا المحافظة على لقبنا".

وأوضح بلماضي أنه سيتعامل بجدية مع جميع التحديات التي سيدخلها، دون البحث عن اسم المنافس ومكانته على الساحة الكروية. كما أشار بلماضي فيما بعد، إلى أن سقف طموحاته سيرتفع بمرور الوقت، قائلا في هذا الشأن :"بعد كأس الأمم الإفريقية، علينا السعي للبروز في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والتي يريد عناصري المشاركة فيها". وأضاف: "مهما كانت الظروف، لكن المهمة لن تكون سهلة خاصة وأن الوصول لمحفل المونديال سيكون من خلال مباريات فاصلة، مما يجعل المفاجآت واردة".

وختم بلماضي تصريحاته بأنه سيعمل بكل قوة لإسعاد الشعب الجزائري من خلال مشاركة تاريخية في الدورة القادمة.