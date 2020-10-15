فتحت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة تحقيقا ببلدية أنسيغة تتعلق بإبرام اتفاقيات والتأشير عليها بطريقة مخالفة للأحكام التنظيمية لغرض منح والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير واختلاس وتبديد أموال وممتلكات عمومية وخيانة الأمانة والسرقة والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة والإتلاف العمدي لسجل خاص بالحظيرة و التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية إدارية.

المتهمون في القضية يبلغ 15 مشتبها فيه من إداريين وحراس كانوا يتلفون سجلات ويزورون محررات رسمية خاصة بقطع الغيار للمركبات المحجوزة من طرف المصالح الأمنية، ولوازم الطرق والكهرباء، واختلاس أكثر من مليار و200 مليون سنتم ، وسيتم لاحقا إحالة ملفات هؤلاء على النيابة لاستدعاء المشتبه فيهم للتحقيق معهم .

ط.بن جمعة