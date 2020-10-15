تعرض ليلة البارحة بمنطقة " غمرة " بالولاية المنتدبة تڨرت، أنبوب إلى عطب نجم عنه تسرب كبير للبترول ، وقد سارعت فرق مختصة من المديرية الجهوية لقسم الإنتاج بشركة سوناطراك حاسي مسعود ، إلى عين المكان لمواجهة المشكل .

وبحسب المعطيات الأولية فإن أنبوب البترول المذكور، يكون قد تعرض للضرر بفعل حادث يجهل لحد كتابة هذه الأسطر من وراءه ، إذ تجري حاليا جهود حثيثة من قبل فرقة مختصة أوفدتها المديرية الجهوية لشركة سوناطراك بحاسي مسعود إلى موقع الحادث لوقف استمرار التسرب البترولي .

ومعلوم أن شركة سوناطراك بحاسي مسعود، سبق لها وأن واجهت الشهور الماضية ، حادث نشوب حريق مهول بأحد آبار الغاز غير بعيد عن مطار كريم بلقاسم الدولي بحاسي مسعود، وقد تمكن مهندسو وتقنيو المديرية الجهوية من التحكم في الحادث وإخماد الحريق بسواعد كفاءات جزائرية .