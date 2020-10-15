حذر صندوق النقد الدولي من الخسارة التراكمية لأزمة كورونا في السنوات القادمة، وتوقع أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء الجائحة إلى 28 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس الأربعاء: "أصبحت الصورة خلال الأشهر القليلة الماضية أقل خطورة، ومع ذلك نواصل توقع أسوأ ركود عالمي منذ الكساد الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأضافت: "من المتوقع أن ينخفض النمو إلى سالب 4.4 بالمائة هذا العام، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، قد تكلف الأزمة ما يقدر بنحو 28 تريليون دولار من الخسائر في الإنتاج".

وأشاد الصندوق بالبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لخطط التحفيز التي خففت من التأثير من أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، وحذر من أن الإلغاء المبكر لحزم الدعم قد يكون لذلك تداعيات كارثية على جهود التعافي.

ودعت مديرة الصندوق إلى التعامل مع الدين السيادي العالمي، الذي توقعت أن يصل في 2020 إلى مستوى قياسي يبلغ 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وأرجعت هذا الارتفاع في الديون السيادية "لحاجة البلدان إلى زيادة الإنفاق لمحاربة أزمة كورونا وتأمين الانتعاش".