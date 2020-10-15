سجلت أسعار مزيج الصحراء الخام الجزائري المرجعي تراجعا بـ 664. دولار للبرميل في شهر سبتمبر الماضي ليبلغ 40.98 دولار، حسب أرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) التي نشرت في تقريرها الشهري الأخير.

وأوضح المصدر نفسه إن "أسعار النفط الخام الجزائري (مزيج الصحراء) قد بلغت 40.98 دولار للبرميل في شهر سبتمبر 2020 مقابل 45.64 دولار في أوت الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا بـ 66.4 دولار أي بنسبة 2.10%".

وقد أثر هذا الانخفاض على جميع قيم الخامات الـ13 المكونة لسلة أوبيب. كما أوضحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) أن "مكونات سلة غرب وشمال إفريقيا وهي بوني لايت (نيجيريا) ودجينو (الكونغو) والسدر (ليبيا) وجيراسول (أنغولا) ورابي لايت (الغابون) وصحارى بليند (الجزائر) وزافيرو (غينيا الاستوائية) قد تراجعت بـ 4.52 دولار أي 10.3% في المتوسط إلى 39.31 دولارًا للبرميل، بينما تشير مذكرات عدة مناطق عرب لايت (المملكة العربية السعودية) بصرة لايت (العراق) و إيران الثقيل (إيران) والكويت اكسبورت (الكويت) إلى تراجع بـ 34.3 دولار أي ما يعادل 7.4% في المتوسط لتستقر عند سعر 42.06 دولار للبرميل".

وانخفض مكون "ميراي"، وهو الخام المرجعي لفنزويلا بـ 99.6 دولار أو 19.9 % في المتوسط الشهري. أما بالنسبة لمتوسط سعر الخام الجزائري السنوي، فقد شهد كذلك انخفاضًا منتقلا من 64.64 دولارًا للبرميل عام 2019 إلى 44.41 دولارًا سنة 2020، محتلاً المركز الثالث كأغلى خام لمكون سلة أوبك في سنة 2020، بعد موربان الإماراتي (42.45 دولارًا للبرميل) والأنغولي جيراسول (41.69 دولارًا للبرميل).

ويحدد سعر الخام الجزائري وفقًا لسعر خام برنت، الخام المرجعي لبحر الشمال، المدرج في سوق لندن مع علاوة إضافية لصفاته الفيزيائية والكيميائية التي تحبذها مصافي التكرير. ويأتي انخفاض الخام الجزائري وكل قيم مكونات سلة الأوبيب في سبتمبر في سياق يتميز بتراجع أسعار النفط الخام و التي كانت في المتوسط منخفضة بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير، بعد أربعة أشهر متتالية من الانخفاض. وجاء في وثيقة الأوبيب أن "قيمة سلة الأوبيب المرجعي تراجعت مع كل القيم المكونة للسلة، حيث انهارت من شهر إلى أخر موازاة مع مؤشرات الأفاق بالنسبة للنفط الخام وهذا بسبب انخفاض أسعار البيع الرسمية و فوارق النفط الخام أكثر انخفاضا بالنسبة لجميع الأنواع تقريبا"، وكان هذا الانخفاض "نتيجة عدة عوامل، بما فيها، تعافي سلس للمؤشرات الأساسية لسوق النفط المادي، إضافة إلى الحذر الذي يميز سوق العقود الآجلة للنفط الخام في خضم الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بكوفيد- 19 في العالم، مما أثار حالات قلق بشأن السوق العالمية".

فعلى أساس شهري، تراجعت قيمة سلة الأوبيب المرجعي بـ 65.3 دولار أمريكي في حدود 54.41 دولار أمريكي للبرميل، أي انخفاض بـ 1.8 بالمائة في سبتمبر. ويشير تقرير ذات المنظمة، على صعيد أخر، إلى أن الطلب على خام الأوبيب في سنة 2020 قد تم تخفيضه بـ 3.0 مليون برميل/اليوم مقارنة مع تقييم الشهر السابق ليستقر في حدود 4. 22 برميل/اليوم، أي انخفاض بحوالي 0.7 مليون برميل/اليوم مقارنة مع سنة 2019.

كما تم تخفيض الطلب على خام الأوبيب في سنة 2021 بـ 2.0 مليون برميل/اليوم مقارنة مع تقييم الشهر السابق ليستقر في حدود 9.27 مليون برميل/اليوم، أي زيادة بحوالي 6.5 مليون برميل/اليوم مقارنة مع سنة 2020. واستقر سعر سلة الأوبيب, يوم الأربعاء الفارط، في حدود 20.41 دولار أمريكي بعد أن سجل تراجعا، يوم الثلاثاء، في حدود 68.40 دولار.