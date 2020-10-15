أعلنت لجنة رصد متابعة فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 193 إصابة بالجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذا يواصل عدد الإصابات اليومية ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي إلى 53777 حالة.

ولليوم الثالث على الوالي يستقر عدد الوفيات الجديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" عند التسع وفيات، فيما ارتفع العدد الإجمالي إلى 1836 وفاة.

كما كشفت نفس اللجنة عن تسجيل 127 حالة شفاء في آخر 24 ساعة، رفعت العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 37730 حالة.