أعلنت نادي وفاق سطيف، اليوم الخميس، ضم اللاعب ميصالة مرباح قادما من الهلال الرياضي الشابي التونسي.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للنادي في الفايسبوك "يسر إدارة وفاق سطيف إبلاغكم بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب السابق لفريق الهلال الرياضي الشابي التونسي ميصالة مرباح لتوقيع على عقد مدته موسمين".

وأضاف إدارة النادي السطايفي "توقيع العقد سيتم بعد الفحوصات الطبية اليوم واختبار pcr، حيث سينضم اللاعب إلى زملائه الجدد في عنابة الجمعة 16 أكتوبر 2020، للمشاركة في التربص التحضيري".