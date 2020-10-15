أكدت تقارير إعلامية انجليزية أن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سيخضع، اليوم الخميس، للفحص الطبي، تمهيد لانتقاله إلى نادي واست هام.

وحسب "سكاي سبورت" فإن النادي الناشط في الدوري الانجليزي الممتاز الانجليزي وافق على الشروط الشخصية للدولي الجزائري.

وأضافت نفس المصدر أن واست هام سيدفع 30 مليون جنيه استرليني لنادي برينتفورد، مقابل الاستفادة من خدمات صاحب 25 عاما لخمس سنوات مقبلة.

ويأمل وست هام في إتمام الصفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات المحلية في انجلترا غدا الجمعة.