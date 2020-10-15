كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، عن نسبة النجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020 بالنسبة لمدارس أشبال الأمة.

وحسب بيان الوزارة فقد سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من البليدة ووهران وسطيف نسبة نجاح بلغت 98.48 في المائة، حيث تحصل 680 شبلا على هذه الشهادة، أين تحصل تسعة أشبال على شهادة البكالوريا بدرجة "ممتاز" و197 شبلا بدرجة "جيد جدا"، و234 شبلا بدرجة "جيد"، و160 شبلا بدرجة "قريب من الجيد"، فيما تحصل بقية الأشبال على درجة "مقبول".

وأضاف نفي البيان أن أشبال الأمة في شعبة رياضيات حققوا نسبة نجاح 100% في هذه الدورة.

وقدم الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق –حسب نفس البيان-.