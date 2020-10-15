أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اليوم الخميس في بيان لها عن فتح شهر نوفمبر المقبل خطا بحريا منتظما يربط بين مينائي الجزائر العاصمة ومرسيليا لشحن العتاد المدولب (مقطورات وسيارات).

وجاء في البيان "تعلم الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المتعاملين والخواص المهتمين بالنقل البحري للعتاد المدولب أنها ستطلق خطا بحريا انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة نحو ميناء مرسيليا بحيث ستكون أول رحلة يوم 02 نوفمبر القادم من ميناء الجزائر في حين ستكون العودة يوم 03 من نفس الشهر".

وعليه دعت ذات الشركة المتعاملين والخواص إلى التقرب من مصالح "ألجيري فيريز" لحجز أماكنهم والشروع في الإجراءات الخاصة بهذه العملية.

للتذكير، كانت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد أعلنت نهاية شهر سبتمبر الفارط عن شروعها القريب في ضمان شحن العتاد المدولب عبر خطين يربطان تواليا الجزائر بفرنسا واسبانيا.