بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 53777 حالة، منها 193 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس.

ولم تسجل 18 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 4 ولايات أكثر من 10 حالات خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية الجزائر أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ43 إصابة تليها بجاية بـ30 إصابة ثم تيزي وزو بـ16 إصابة وباتنة بـ 13 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ6184 حالة مؤكدة، تأتي بعدها البليدة بـ4319 حالة ثم وهران بـ4109 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 6184 (+43)

البليدة: 4319 (+9)

وهران: 4109 (+9)

سطيف: 3302 (+2)

باتنة: 2062 (+13)

بجاية: 1989 (+30)

قسنطينة: 1720 (+9)

عنابة: 1527 (+3)

تيبازة: 1473 (+4)

تيزي وزو: 1404 (+16)

تلمسان: 1376 (+0)

المسيلة: 1364 (+6)

البويرة: 1346 (+3)

بسكرة: 1328 (+4)

ورقلة: 1312 (+1)

جيجل: 1275 (+3)

الجلفة: 1208 (+1)

بومرداس: 1143 (+7)

الوادي: 1114 (+5)

تبسة: 1022 (+5)

تيارت: 952 (+0)

المدية: 820 (+4)

مستغانم: 778 (+1)

عين الدفلى: 777 (+0)

أم البواقي: 748 (+2)

عين تموشنت: 699 (+0)

الأغواط: 699 (+0)

سكيكدة: 696 (+0)

أدرار: 657 (+1)

خنشلة: 612 (+1)

قالمة: 545 (+1)

سوق أهراس: 463 (+1)

ميلة: 449 (+1)

غرداية: 439 (+0)

تيسمسيلت: 433 (+1)

سيدي بلعباس: 423 (+0)

برج بوعريريج: 422 (+0)

بشار: 348 (+0)

معـسكر: 335 (+0)

الطارف: 333 (+3)

نعامة: 264 (+0)

الشلف: 240 (+0)

البيض: 232 (+0)

غليزان: 220 (+4)

تندوف: 205 (+0)

تمنراست: 202 (+0)

إليزي: 137 (+0)

سعيدة: 72 (+0)