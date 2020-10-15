فضل مسؤولو فريق شباب بلوزداد الاستقبال بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة، خلال مباريات منافسة رابطة أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2020-2021.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية فقد تلقت إدارة المركب طلبا رسميا من شباب بلوزداد لاستقبال الفرق في المنافسة القارية والتي يجرى الدور التمهيدي فيها نهاية نوفمبر المقبل.

وكانت المديرية العامة للمركب قد شرعت في عملية أشغال على مستوى عدة مرافق، منها غرف تغيير الملابس القديمة التي تم إعادة فتحها طبقا للبروتوكول الصحي، في الوقت الذي تتواجد فيه أرضية الميدان في أحسن حال.

ويستضيف ملعب 5 جويلية لقاء الجزائر أمام زيمبابوي يوم 12 نوفمبر دون جمهور برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم-2021، وهو مرشح كذلك لاستقبال مباراة الكأس الممتازة بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد بعدها بأسبوع.