ناشد مواطنون جزائريون السلطات الجزائرية التدخل العاجل للسماح لهم بالدخول إلى التراب الوطني عبر معبر الدبداب الحدودي، مشيرين إلى أوضاعهم المزية رفقة عائلاهم بينهم رضيعة تبلغ من العمر 28 يوما .

وقال هؤلاء أنهم مسجلون في قوائم الانتظار للدخول إلى التراب الوطني منذ أكثر من 37 يوما عند بوابة منطقة الدبداب الحدودية مع الجارة الشقيقة ليبيا، مؤكدين أنهم يكابدون ظروف مزرية بسبب قلة الإمكانيات التي تسمح لهم بالبقاء لفترة زمنية أطول .

ووجه المعنيون المقدرون بـ 30 شخصا مع عائلاتهم، نداء للسلطات الجزائرية من أجل التدخل وحلحلة مشكلتهم التي تتأزم يوما بعد يوم لاسيما وأن من بينهم أطفال منهم رضيعة لا يتعدى عمرها 28 يوما