أصدرت السلطات الولائية لعين تموشنت اليوم الخميس قرارا يقضي بغلق جميع المحلات والمساحات الكبرى ومنع الأنشطة التجارية والرياضية عبر بلديات دائريتي بني صاف وولهاصة ضمن التدابير للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حسبما علم لدى مصالح الولاية.

ويسري مفعول هذا القرار الولائي الموقع من طرف والي عين تموشنت، أمحمد مومن، بدءا من اليوم الخميس من الساعة السادسة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 7 أيام قابلة للتجديد مثلما أبرزه نفس المصدر.

وسيتم تسليط عقوبات على كل شخص مخالف لأحكام هذا القرار طبقا للتنظيم المعمول به تضيف مصالح الولاية.

ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي بعدما تم تسجيل ارتفاع "نسبي" في عدد الحالات المصابة بكوفيد-19 بمجموع 23 حالة إيجابية تم تسجيلها خلال 15 يوما الأولى لشهر أكتوبر الجاري وحالة وفاة واحدة ببلدية بني صاف.

وسيرافق هذا القرار تكثيف لعمليات تعقيم واسعة عبر بلديات الدائرتين وحملات تحسيسية ميدانية بالتنسيق مع الجمعيات ومختلف القطاعات ذات الصلة.