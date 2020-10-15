وضعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحناشة غربي المدية، حدا لنشاط شخصين شكلا خطرا بارتكابهما لجرائم اعتداءات بالسطو والنهب لممتلكات عابري الطريق مستعملين في ذلك السلاح الأبيض لتهديد ضحاياهم بالقتل وباستغلال ظروف الليل، وحسب بيان اليوم لخلية اتصال المجموعة الولائية للدرك الوطني، فإن الفاعلين تمت إحالتهما على نيابة محكمة المدية، ليصدر في حقهما حكم بخمس سنوات سجنا نافذة لكل منهما وغرامة بـ20 مليون سنتيم، بعد مثولهما في جلسة محاكمتهما بالأفعال المنسوبة إليهما.