أعلنت فرنسا تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" في يوم واحد، وهو أعلى رقم يتم تسجيله للمصابين بفيروس كورونا في أوروبا منذ ظهور الوباء.

وسجلت فرنسا 30621 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء والأول فوق عتبة 30 ألف حالة، بحسب الأرقام الصادرة الخميس عن السلطات الصحية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة الآن 809684، مع 88 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة، ما رفع عدد ضحايا الوباء في فرنسا إلى 33125 شخصا.

وارتفع عدد الأشخاص المصابين بالفيروس وتم إدخالهم للمستشفى بواقع 411 ليصل إلى 9605، فيما دخل 77 شخصا إضافيا خلال اليوم الأخير إلى وحدة العناية المركزة ليرتفع المجموع إلى 1750 مريضا.