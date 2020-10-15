تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على أربع قرارات تخص ترقية أساتذة محاضرين "أ" إلى مصف أساتذة التعليم العالي وكذا ترقية أساتذة محاضرين استشفائيين جامعيين إلى رتبة أساتذة استشفائيين جامعيين.

وتقضي هذه القرارات التي وقع عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان إلى ترقية أيضا أساتذة مساعدين استشفائيين جامعيين إلى رتبة أساتذة محاضرين استشفائيين جامعيين وتوظيف 797 أستاذ مساعد استشفائي جامعي.

وأكد الوزير في كلمة له خلال مراسم التوقيع على هذه القرارات الأربع أن "القرار الأول يخص فتح الدورة الـ44 للجنة الوطنية الجامعية لترقية الأساتذة المحاضرين "أ" إلى رتبة أساتذة التعليم العالي على أساس الشهادات والأعمال بينما يتعلق القرار الثاني بفتح مسابقة على أساس الاختبارات والأعمال للترقية إلى رتبة أستاذ استشفائي جامعي".

في حين - يضيف الوزير- يتم من خلال القرار الثالث "فتح مسابقة عل أساس الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم "أ" لسنة 2020، بينما يتم من خلال القرار الرابع فتح مسابقة لتوظيف 797 منصب من بينهم مناصب لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي جامعي لهذا السنة الجارية".