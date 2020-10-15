حققت ولاية المدية في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2020 نسبة نجاح بلغت 63.15 بالمئة اي ما يعادل 5013 ناجحا من اصل 7938حاضرا من المترشحين المتمدرسين فيما بلغت النسبة الوطنية 55.30 بالمئة



. و حسب بيان لخلية الاعلام لمديرية التربية فقد بلغ تعداد التلاميذ المتحصلين على معدل يفوق 17، 73 تلميذا من مختلف بلديات الولاية. بينما تحصلت التلميذة كروم نجاة شعبة علوم تجريبية من ثانوية محفوظ نحناح القلب الكبير على المرتبة الاولى ولائيا بمعدل 18.80 فيما احتلت ثانوية بن شنب بالمدية المرتبة الالى ولائيا بنسبة93.59 الأرقام المبشرة هذه أرجعتها المسؤولة الأولى عن القطاع مديرة التربية أسماء بولحبال إلى حالة الاستقرار التي شهدها القطاع .كما ثمنت المجهودات المبذولة من قبل الآسرة التربوية في الطور الثانوي طيلة الموسم الدراسي وروح المسؤولية التي تحلت بها والتي توجت بالنتائج المحققة ميدانيا.