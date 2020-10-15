دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس في بيان لها، الجزائريين إلى الإلتزام الصارم بالإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وحسب البيان فإنه قصد مرافقة التدابير التخفيفية المتخذة، والمتعلقة بالاستئناف التدريجي للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، فإن وزارة الداخلية تطلب من المواطنين مواكبة هذه الاجراءات بالإلتزام الصارم بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.