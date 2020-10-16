يؤدي المغاربة، اليوم، أول صلاة جمعة في المساجد منذ أن توقفت الشعيرة قبل سبعة أشهر بسبب جائحة كورونا التي أدخلت البلاد في حالة طوارئ صحية.

واستعدادا لاستئناف صلاة الجمعة، التي ترقبها المغاربة بشغف كبير، تم رفع عدد المساجد المفتوحة إلى عشرة آلاف مسجد، مع اتخاذ تدابير احترازية صارمة تتناسب مع البروتوكول الصحي الذي يعتمده المغرب لمواجهة فيروس كورونا، نقلا عن موقع "خبرني" المغربي.

ويبلغ عدد المساجد في المغرب 53 ألفا، أغلقت جميعها في مارس الماضي، للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وفي منتصف جويلية الماضي، أعيد فتح 5 آلاف مسجد دون إقامة صلاة الجمعة فيها.

وعززت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التدابير الوقائية المفروضة في المساجد المفتوحة، وتشمل وضع الكمامات والتباعد بمتر ونصف المتر بين المصلين وقياس الحرارة عند مداخل المساجد، فضلا عن استعمال السجادات الخاصة.