كثفت مصالح الشرطة مع اقتراب المولد النبوي الشريف من نشاطاتها وخرجاتها الميدانية لمحاربة ظاهرة الاتجار غير الشرعي بالألعاب النارية والمفرقعات، نظرا لما تشكله هذه الظاهرة من خطر على الصحة العامة والمساس بالسكينة العامة، حيث تم خلال هذا الأسبوع ضبط وحجز أكثر من 70 ألف وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات من مختلف الأحجام والأشكال كانت موجهة للبيع على مستوى مدينة الأغواط .

وقد تم في هذا السياق إنجاز ملفات جزائية من طرف أعوان الشرطة ضد الأشخاص المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضايا .