أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي في وقفة مقتضبة في حدود الثامنة من مساء ليلة الخميس على آخر لمسات إنجاز الجسر الحديدي الواقع فوق مجري وادي أعطلي بالمخرج الشمالي لإقليم ولاية المدية،على تسليم آخر شطر على مسافة سبع كيلومترات من الطريق السيار، الشفة ـ البرواقية الذي يعتبر ذات الجسر جزء منه قبل نهاية أكتوبر الجاري للتمكن من وضعه في الخدمة لاحقا، وإنهاء بذلك محنة الاختناقات المرورية التي عرفها موقع حوش المسعودي منذ أزيد من عام على دخول باقي أشطر ذات الطريق الخدمة.

وخلال حديثه مع مسؤولي شركة سابطا المشرفة على إنجاز الجسر العملاق الذي أثار الكثير من الجدل لتسبب طريقة إنجازه غير النمطية في تأخير التسليم مع باقي المنشآت المنجزة على نفس الطريق من طرف المجمع الصيني صاحب صفقة الإنجاز الرئيسية، حث الوزير ذات الشركة على بعث شراكة بمعية المجمع الصيني من خلال التوجه نحو سوق الإنجاز الإفريقية، لكسب المزيد من الخبرات وتوسيع دائرة الشراكة في ذات الشأن.

وفي رده على سؤال حول وضعية إنجاز مشروع السكة الحديدية المسيلة تيسمسيلت على مسافة 290 كلم مرورا ببوغزول جنوبي المدية صرح الوزير بأنه سيسلم نهاية شهر مارس 2021 واصفا إياه بأنه "تحفة تستحق التقدير" بعد معاينته لشطر من أشغاله ولمحطة القطار في بوغزول.