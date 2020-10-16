أوقفت عناصر أمن دائرة سيدي الجيلالي التابع لأمن ولاية تلمسان، امرأة مشتبها فيها في قضية ممارسة طقوس السحر والشعوذة.

حيث تمت العملية على إثر استغلال معلومات وردت إلى المصلحة مفادها وجود امرأة مشتبها فيها تبلغ من العمر 50 سنة، تمارس طقوس السحر والشعوذة بمسكنها الشخصي. وعليه باشر عناصر الأمن عملية البحث والتحري وبالتنسيق مع العدالة تم تفتيش مسكن المشتبه فيها أسفر عن ضبط بحوزتها حروزا وطلاسم وعقاقير وصورا لضحايا لها علاقة بالسحر والشعوذة.

ليتم تحويل المحجوزات والمشتبه فيها إلى مقر الأمن، وإنجاز إجراء قضائي في شأن القضية بخصوص ممارسة السحر والشعوذة، الاستهزاء بمعلوم الدين وإحالتها بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو.