حجزت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران ممثلة في أمن الحواضر 6 و 14 و 19 و 20 و 24 وكذا مجموعة التطهير التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي أمس الخميس في عمليات متفرقة، 22038 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام مع انجاز إجراء قضائي ضد المتورطين في ترويج هذه المنتوجات المحظورة.

وتمت هذه العمليات بناءا على مخطط عملياتي وقائي استباقي لمحاربة الاتجار غير الشرعي للألعاب النارية والمفرقعات التي تشكل خطر كبيرا على سلامة وصحة المواطن والتي تلقى رواجا واسعا في هذه المناسبة الدينية على مستوى المحلات والأسواق، حيث قامت عناصر المجموعة بعمليات مست أحياء يغموراسن وفلاوسن والنور واللوز والضاية إضافة إلى شارع شوبو ، أسفر عنها مصادرة الكمية سالفة الذكر من المفرقعات والألعاب النارية.

وعلى إثرها تم انجاز إجراء قضائي ضد المتورطين في ترويج هذه المنتوجات المحظورة.