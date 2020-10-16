كشف صبيحة اليوم المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود عن هوية المنتخبات التي تريد مواجهة الخضر وديا وقال عبود للإذاعة الوطنية :" هناك قائمة لا بأس بها من المنتخبات العالمية المحترمة تريد برمجة لقاء ودي ضد الجزائر في صورة، بلجيكا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية وكرواتيا." مضيفا : " هذه الفرق لا تريد مواجهة الخضر لأنهم أبطال إفريقيا وحسب، بل لطريقة لعب رفقاء محرز التي أصبحت تتميز بالنسق العالي، وتتوافق مع فلسفتهم، الآن المدرب جمال بلماضي وطاقمه الفني هم من يقررون."

المتحدث ذاته كشف عن بعض كواليس المعسكر الإعدادي الذي خاضته العناصر الوطنية بالنمسا وهولندا تحضيرا لوديتي نيجيريا والمكسيك مؤكدا:" المدرب جمال بلماضي حرص على كل صغيرة وكبيرة خلال فترة التحضيرات، ولم يكن يريد تضييع الوقت إلى درجة أنه ما بين شوطي مواجهة الجزائر والمكسيك طلب من عضو الطاقم الفني زهير بن سديرة والمكلف بالفيديو بإعادة مشاهدة الهدف الذي سجله منتخب المكسيك وقام بتقديم تعليمات أكثر لرياض محرز خاصة لتفادي هفوات أخرى."

وفي سؤال عن تاريخ انطلاق الإعداد لمواجهتي زيمبابوي التي تدخل ضمن إطار تصفيات الكان، أوضح عبود بأن تواريخ الفيفا ستنطلق بداية من 9 نوفمبر إلى غاية 17 من الشهر ذاته مشيرا بأن المدرب بلماضي شرع في التحضير لبرنامج العمل الذي يخص المبارتين." وأردف :"الآن لن نستطيع لعب أي مباراة ودية أخرى إلى غاية شهر مارس ويتزامن ذلك مع مواجهات تصفيات كأس العالم، الأمر الممكن أنه في حال فزنا خلال اللقاء الأول أمام زيمبابوي هنا بملعب الخامس جويلية الناخب الوطني سيمنح فرصة لعناصر أخرى في المباراة الثانية بالعاصمة هاراري، على كل حال هناك 45 لاعبا تقريبا في القائمة الموسعة والكلمة الأخيرة تعود للمدرب بلماضي."