كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة عن هوية البلد الذي سيستضيف نهائي رابطة أبطال إفريقيا. وجرت القرعة اليوم بالمغرب بحضور سامسون أدامو مدير لجنة المسابقات بالكاف و بوجود 4 ممثلين عن أندية الأهلي والزمالك والوداد والرجاء، المتواجدين حاليا في المغرب وتنطلق مباريات نصف نهائي الأبطال يوم السبت بمواجهة الأهلي والوداد، ثم الزمالك والرجاء يوم الأحد، فيما تقام مباريات العودة بعدها بأسبوع .

و حسب بيان الكاف عبر موقعها الرسمي على الأنترنت وتويتر فإنه من المقرر أن تقام المواجهة النهائية للمنافسة في السادس من نوفمبر القادم .