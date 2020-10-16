أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت، اليوم الجمعة، عائلة من موت محقق تعرضت للاختناق بالغاز أول أكسيد الكربون داخل مسكنها الواقع بحي أول نوفمبر في مدينة تيسمسيلت.

وحسب بيان لذات المصالح فإن العائلة المسعفة تتكون من ثلاثة أفراد تعرضت للاختناق بسبب تسرب الغاز المنبعث من سخان الماء داخل المطبخ، وقد تم إسعاف المختنقين في عين المكان من قبل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية قبل نقلهم لمصلحة الإستعجالات لمستشفى تيسمسيلت.

من جهتها أفادت مصالح الحماية المدنية بوهران، أن وحدتها الثانوية العقيد لطفي مدعومة بفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة والوحدة البحرية بكانستال، تدخلت مساء أمس الخميس ، من أجل إنقاذ شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة سقط بين الصخور بالقرب من واجهة البحر، يعاني من إصابات متفاوتة تم تقديم الإسعافات الضرورية له في عين المكان ليتم تحويله نحو مصلحة الإستعجالات بمستشفى وهران الجامعي.