قالت وسائل إعلام إنجليزية أن إدارة نادي وست هام الإنجليزي أجلت إعلان انضمام بن رحمة إلى الفريق من عدمه إلى عشية اليوم وذلك بسبب فشل نجم برنتفورد في اجتياز الفحص الطبي.

صحيفة " ميرور" وحسب مصادرها قالت بأنه لا يوجد أي شيء رسمي لحد الآن حيث تسعى إدارة الهامرز إلى الإبقاء على الصفقة قائمة خصوصا بعد تعطل المفاوضات بين الطرفين في وقت سابق بسبب الشق المالي، لكن الاتصالات تجددت بعد التوصل إلى اتفاق بين الفريقين وأضاف نفس المصدر أن إتمام عملية الانتقال سيعلن عنها مساء في حال عدم الوصول إلى حل نهائي.