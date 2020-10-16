توفي المجاهد حناشي معيوف، المدعو "عبد الله" أحد مؤسسي الاتحاد العام للعمال الجزائريين بباريس عن عمر ناهز 95 سنة بعد صراع طويل مع المرض، حسبما علم من أقربائه.

ولد الفقيد سنة 1925 بنڨاوس (باتنة) حيث عمل بميناء الجزائر وكان معروفا بالتزامه في الكفاح النقابي والوطني. وتم سجنه لأربع سنوات وتعذيبه لمدة ستة أشهر خلال حرب التحرير الوطني، حيث تقاسم نفس الزنزانة مع الشهيد عيسات إيدير.

وسيوارى الفقيد الثرى اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر بمقبرة سيدي يحيى بالجزائر العاصمة.