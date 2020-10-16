تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني عشر التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين عبر شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث تمت العملية على إثر شكوى رسمية من أحد المواطنين المنحدر من إحدى ولايات شرق الوطن مفادها تعرضه للنصب والاحتيال من طرف أشخاص يجهل هويتهم ينحدرون من ولاية تلمسان قاموا بالنصب عليه وسلبوا منه مبلغا ماليا قدره 522 مليون سنتيم مقابل إيهامه ببيعه شقة مجهزة بولاية تلمسان تعود ملكيتها لهؤلاء الأشخاص الوهميين حيث تعرف عليهم عبر موقع التواصل الاجتماعي.

واستغلالا للمعطيات قامت قوات الشرطة بإعداد خطة محكمة عن طريق استدراج المشتبه فيهم هاتفيا من طرف الضحية كللت العملية بتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 34 سنة و46 سنة. بعد تحويلهم إلى مقر الأمن واستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز إجراء قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض النصب والاحتيال قدمت الأطراف بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.