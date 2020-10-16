تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة، بالبويرة في حادثي مرور خلفا وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين حولوا نحو المستشفيات القريبة .

وحسب الملازم الأول، عبدات يوسف، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بالبويرة فإن مصالح الوحدة الثانوية لبشلول مدعمة بوحدة القطاع العجيبة تدخلت في حدود (الساعة 03 سا و30 دقيقة)، من أجل حادث سقوط حافلة على ضحية بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر قبل محطة الوقود بشلول أثناء عملية تبديل عجلة السير، الحادث خلف ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 34 سنة متوفي ينحدر من ولاية ميلة، تم إخراجه من تحت الحافلة وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة الحافلة تشغل خط عنابة تلمسان لم يكن على متنها مسافرين.

وفي حادث آخر تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لقادرية على الساعة11سا و 15 دقيقة من أجل حادث مرور بقرية زيراوة بلدية ودائرة قادرية الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين، حيث خلف أربعة جرحى تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 55 سنة، قدمت لهم الإسعافات الأولية و حولوا من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى الأخضرية.