أفادت وكالة الأنباء الجزائرية و استنادا إلى مصادرها المقربة أن وزارة الشباب والرياضة قررت رفع عقوبة " الإيقاف المؤقت'' التي كانت مسلطة منذ عشرة أشهر على رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس، محمد بسعد، وإعادته إلى منصبه. وأضاف المصدر ذاته أن محمد بسعد سيعود لمنصبه كرئيس للهيئة الفدرالية، لأن القرار الأول كان تعسفيا ومبني على حجج غير قانونية. وتم إيقاف محمد بسعد من قبل وزير الشباب والرياضة السابق رؤوف برناوي بحجة سوء التسيير، ما أنجر عنه تداول ثلاثة أعضاء من المكتب الفدرالي الرئاسة بالنيابة. ويتعلق الأمر ببوعلام حاج علي، محمد دحماني ومحمد لازار.