غادرت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، للدخول في حجر صحي.

وأصبحت رئيسة الوزراء الفنلندية، ثاني زعيم أوروبي يتغيب عن قمة بروكسل، التي ستستمر يومين.

وقالت مارين، اليوم الجمعة، إنها تركت المحادثات كإجراء احترازي للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وكتبت مارين في صفحتها على "تويتر" إنها طلبت من السويد تمثيل فنلندا في المحادثات. كذلك دخل رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيسكي، الثلاثاء الماضي، في الحجر الصحي الذاتي، بعدما خالط شخصا تأكدت إصابته بفيروس كورونا.