ألغت جبهة العدالة والتنمية تجمعا شعبيا بولاية عنابة، كان مقررا غدا السبت، حول مشروع الدستور بسبب عدم الحصول على الترخيص من الجهات المعنية.

وأكد المكتب الجهوي للحزب بعنابة في بيان له، اليوم الجمعة، أن الندوة السياسية حول ما أسماه "مخاطر الدستور" التي كان من المقرر أن ينشطها الشيخ عبد الله جاب الله بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي تم إلغاءها بسبب عدم الحصول على الترخيص من طرف مصالح ولاية عنابة وذلك على الرغم من تلقي موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع الطلب في الآجال القانونية المطلوبة.

وتأسف الحزب من عدم الرد على الطلب المودع لدى مصالح الولاية، معتبرا الأمر "مخالف للقانون والأعراف المعمول بها في التعامل الإداري وتعسف غير مقبول وغير مبرر".

وأضاف نفس البيان أنه "في الوقت الذي يرخص فيه للمطبلين للدستور والموالين لتوجه السلطة ويسمح لهم بعقد التجمعات دون احترام إجراءات الوقاية والصحة اللازمة ويسمح لهم بالنشاط الحر، وبالمقابل يتم التضييق على المخالفين لهم في المواقف والتوجهات".

واعتبر البيان أن هذا السلوك يدل على أن التيار الرافض للدستور يشكل إزعاجا للسلطة التي تراهن على تمريره دون تشويش ودون معارضة.