ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فوق عتبة الـ200 حالة يوميا مجددا، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم لجمعة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 221 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتواصل سلسلة الارتفاعات لليوم الخامس على التوالي (193 أمس الخميس، 185 أول أمس الأربعاء، 174 الثلاثاء الماضي، 153 الإثنين الماضي و132 الأحد الماضي).

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي إلى 53998 حالة.

كما كشف نفس المتحدث عن تسجيل 5 وفيات جديدة جراء جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع العدد العدد الإجمالي إلى 1841 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 37826 بعد تسجيل 126 حالة تعافي خلال نفس الفترة.