كوفيد-19 : توزيع عدد الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
16 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 221 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسبما أفاد اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد وتحري الجائحة، الدكتور جمال فورار.

 

وجاء توزيع الإصابات على الولايات على النحو التالي : 

 

الجزائر : 6.237       (53)

البليدة : 4.333          (14)

وهران : 4.121        (12)

سطيف : 3.308        (6)

باتنة : 2.076           (14)

بجاية : 2.012     (23)

 قسنطينة : 1.723    (03)

عنابة : 1.527    (00)

تيبازة : 1.477    (04)

تيزي وزو : 1.412    (08)

تلمسان : 1.380    (04)

المسيلة : 1.368    (04)

البويرة : 1.351    (05)

بسكرة : 1.334      (06)

ورقلة : 1.315       (03)

جيجل : 1.308       (33)

الجلفة : 1.208     (00)

بومرداس : 1.149     (06)

الوادي : 1.115      (01)

تبسة : 1.023        (01)

تيارت : 952         (00)

المدية : 822        (02)

مستغانم : 778    (00)

عين الدفلى : 777    (00)

أم البواقي : 751       (03)

عين تموشنت : 699    (00)

الأغواط : 699         (00)

سكيكدة : 696        (00)

أدرار : 659        (02)

خنشلة : 613       (01)

قالمة : 547        (02)

سوق أهراس : 463     (00)

ميلة : 452     (03)

غرداية : 440    (01)

تيسمسيلت : 435    (02)

سيدي بلعباس : 423    (00)

برج بوعريريج : 422    (00)

بشار : 348          (00)

الطارف : 336    (03)

مـعـسـكـر : 335      (00) 

نعامة : 264     (00)

الشلف240 :    (00)

البيض : 232     (00)

غليزان : 220    (00)

تندوف : 205     (00)

تمنراست : 202    (00)

إليزي : 139        (02)

سعيدة : 72    (00)

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