أضحى اللاعب الدولي الجزائري لنادي أولمبيك نيس, هشام بوداوي, جاهزا لاستئناف المنافسة بعد غيابه منذ مطلع أوت الفارط بسبب إصابة في الركبة، حسبما أعلنه اليوم الجمعة مدرب الفريق باتريك فييرا، قبل 48 ساعة عن تنقل النادي "الآزوري" لمواجهة سانت ايتيان لحساب الجولة السابعة من بطولة الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم.

وصرّح المدرب فييرا خلال الندوة الصحفية: "هشام (بوداوي) و دانيلو جاهزان، فهما يعودان من بعيد إثر غياب طويل عن الميادين فلا يمتلكان 90 دقيقة في رصيدهما. لكن سوف نرى غدا إن سيكونان ضمن المجموعة".

و كان بوداوي (20 عاما) قد غادر مبكرا يوم 4 أوت، تربص نادي نيس الذي أقامه بالنمسا بعد إصابته على مستوى الركبة في لقاء ودي أمام ف.كا داك 1904 السلوفاكي (6-0).

واستأنف اللاعب السابق لنادي بارادو، -الذي لم يشارك في أي لقاء خلال الموسم الجديد- التدريبات الفردية على الميدان في 18 سبتمبر المنصرم.

وبدوره "سيعود مواطنه يوسف عطال إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل"، بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ خلال مواجهة باريس سان جيرمان (0-3) الشهر الفارط، حسب ما أكده التقني الفرنسي.

وكان المدافع الأيمن الجزائري قد عاد للمنافسة في شهر سبتمبر، بعد تعافيه من اصابة في الفخذ تلقاها في أغسطس الفارط، وهي الضربة التي سبقها غياب دام 279 يوم بسبب اصابة أكثر تعقيدا في الركبة تلقاها يوم 7 ديسمبر 2019.

ويحتل أولمبيك نيس المرتبة الثامنة حاليا في جدول ترتيب البطولة الفرنسية "ليغ 1" برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن المتصدر نادي ستاد رين (14 نقطة).