توج حارس المرمى الجزائري، عبد المالك سلاحجي، بكأس أمير قطر لكرة اليد، إثر فوزه اليوم الجمعة مع نادي الدحيل على حساب نادي الوكرة بنتيجة 31 - 29 (الشوط الأول: 16-10)، بقاعة الدحيل الرئيسية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبهذا حصد الدولي الجزائري السابق لقبه الثاني تواليا لهذا الموسم مع فريقه الدحيل، عقب نيله كأس قطر في 2 أكتوبر الجاري ضد نفس الفريق بواقع (32-29).

والتحق سلاحجي (36 سنة) بنادي الدحيل القطري في جويلية 2019، بعد مشوار طويل قضاه مع نادي المجمع البترولي الجزائري، حيث خاض بطولة العالم للأندية-2019 بقطر مع فريقه الدحيل.

ويعد عبد المالك سلاحجي من أحسن حراس المرمى في تاريخ الكرة الصغيرة الجزائرية، حيث تقمص الوان المنتخب الوطني 70 مرة، و توج معه ببطولة إفريقيا-2014 بالجزائر. وسبق لسلاحجي أن خاض تجربة احترافية بقطر مع نادي السد عام 2014 الذي بلغ معه نهائي كأس العالم للأندية.