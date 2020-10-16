دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مناضليه بميلة إلى التصويت بنعم على الدستور المقترح على الشعب في الفاتح نوفمبر ،لعدة أسباب ،أهمها كما قال احتواؤه على ضمانات حقيقية لبناء دولة ديمقراطية، دولة مؤسسات، دولة عدالة اجتماعية، ضمانات تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية ومقومات الأمة..الأمين العام للأرندي أكد أن مقترحات عديدة تقدم بها التجمع تم إدراجها ضمن الدستور الجديد من أصل 15مقترح تم إدراج 9مقترحات



و أضاف منشط التجمع بالقاعة المتعددة الرياضاتة بتاجنانت أن الدستور المقترح للاستفتاء يعد من أفصل الدساتير ،وايجابياته كبيرة، رغم احتوائه على بعض النقائص، لكنها ليست مقلقة، مؤكدا أن حزبه سيبقى يناضل من أجل بناء جزائر حديثة تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية، زيتوني قال أن الاستفتاء بنعم هو تجسيد للعدل و العدالة و الحريات الفردية و الجماعية و حرية التعبير.



و في سياق اخر قال الأمين العام الجديد للأرندي أن حزبه سيقوم بثورة حقيقية لتصحيح مسار الحزب الذي أريد له أن ينحرف عن مساره الحقيقي الذي أنشئ من أجله ، من قبل مسؤولين حولوا الحزب الى ما يشبه ملكية خاصة ،و جعلوا منه مجرد الة انتخابية ،و لجنة مساندة للسلطة، ووعد بتصحيح مسار الحزب و إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي.