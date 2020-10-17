تصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه نيم أولمبيك بأربعة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري، والتي شهدت أيضا تعادل رين مع ديجون 1/1 .



وسجل أهداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي (هدفان) في الدقيقتين 32 و83 وأليساندرو فلورينزي في الدقيقة 77 وبابلو سارابيا في الدقيقة 89 .



و شهدت المباراة طرد لويك لاندري لاعب نيم أولمبيك في الدقيقة 12.



و رفع سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة وقفز لصدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام رين، وتوقف رصيد نيم أولمبيك عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.



