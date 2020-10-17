قال صباح اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد في أول تصريح له خلال تدشينه للسوق الجهوي للخضر والفواكه بعين وسارة أن هذه المنشآت لابد أن تسير عن طريق الرقمنة للقضاء على المضاربة وتحقيق التبادل التجاري الشفاف، مؤكدا أن التنمية لا تعني البناء فقط بل تسييرها ولابد أن يكون مسايرا للعصرنة.

كما أكد الوزير الأول في ثاني نقطة له بالمنطقة الصناعية بعين وسارة أن المناطق الصناعية تعرف فوضى كبيرة، مضيفا أن الحكومة بصدد إصدار مرسوم من أجل تنظيم المناطق الصناعية وتخليصها من البيروقراطية، مشيرا إلى أن الدولة ستعمل على استرجاع كل الأراضي التي منحت بشكل فوضوي ولم يلتزم المستفيدون منها بتنفيذ مشاريعهم، وقال عبد العزيز جراد خلال عند وقوفه بمصنع الورق أن هذا المشروع يشجعنا لأن نفتح المجال أمام المؤسسات والمقاولات الصغيرة لتوسيع طموحها ومن ثمة تطورها.

وحث الوزير جراد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على اقتحام الأسواق الإفريقية وتعزيز مكانة المنتوج الوطني في مختلف الدول.

وشدد جراد على ضرورة اعتماد الرقمنة في تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه من أجل تفادي المضاربة في الأسعار.

من جهة أخرى، قال الوزير الأول خلال استماعه لعرض عن مستشفى البيرين الذي عرف تأخرا كبيرا في افتتاحه أن وباء كورونا جعلنا نقف عند الكثير من النقائص في القطاع الصحي خاصة فيما تعلق بالتسيير وشدد الوزير الأول أنه على وزارة الصحة أن تلتزم بتوفير التأطير الطبي لكل المستشفيات بما في ذلك قاعات العلاج المنتشرة بمناطق الظل واعترف الوزير الأول بأن هناك تأخر في افتتاح مستشفى البيرين وأمر بإطلاق اسم العقيد أحمد بن الشريف على هذه المؤسسة الصحية.

ووضع الوزير الأول بعدها حجر أساس مستشفى مكافحة السرطان بمدينة الجلفة، وهو المشروع تعهد به رئيس الجمهورية أمام سكان الجلفة خلال حملته الانتخابية.