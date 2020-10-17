حددت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، الثامن من ديسمبر المقبل موعدا لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.

وذكرت الوزارة في بيان لها - بحسب مصادر إعلامية- أن ليزا مونتغومري مدانة بخنق امرأة في ولاية ميزوري عام 2004 وستعدم بحقنة مميتة في إصلاحية تير هوت بولاية إنديانا.

من جانبه، قال مركز معلومات عقوبات الإعدام أن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.