خلصت تجربة سريرية لمنظمة الصحة العالمية إلى أن عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز، ليس له تأثير يذكر على مدة بقاء مرضى فيروس كورونا كوفيد ـ 19 في المستشفى أو فرصهم في النجاة.

وأجرت المنظمة نتائج الدراسة والتي شملت تقييم أربعة أدوية محتملة، هي ريمديسيفير، هيدروكسي كلوروكين، وعقار مضاد لفيروس نقص المناعة المكتسبة مكون من خليط من عقاري لوبينافيروريتونافير، وعقار إنترفيرون على 11266 مريضا بالغا في أكثر من 30 دولة.

وقالت المنظمة، إن الدراسة وجدت أن الأدوية لم يكن لها تأثير يذكر على ما يبدو على معدل الوفيات أو مدة بقاء مرضى كوفيد ـ 19 في المستشفى.

جدير بالذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أجازت استخدام عقار ريمديسيفير للطوارئ في الأول من ماي الماضي ، وأجازت عدة دول استخدامه بعد ذلك.