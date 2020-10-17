تمكنت مصالح الحماية المدنية أمس ببلدية آيت لعزيز شمال مقر ولاية البويرة وبعد تدخل سريع مع ضمان الإمكانيات من إنقاذ سبعة أفراد من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق بالغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب يوسف عبدات المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية البويرة فإن إسعافات الوحدة الرئيسية سجلت في حدود الساعة الحادية عشرة والربع من ليلة الجمعة إلى السبت تدخلا في حادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون ببلدية آيت لعزيز لسبعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 5 أشهر و 40 سنة حيث تم نقل اثنان منهم من طرف الحماية المدنية بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقل آخرون إلى مستشفى البويرة من طرف خواص .